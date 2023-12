Cour suprême : L’avocat de la famille de Ndiaga Diouf se dit satisfait

À la suite du rejet du pourvoi, par la Cour suprême, dans l’affaire opposant le maire de Dakar à la famille de feu Ndiaga Diouf, tué lors d’une fusillade devant la mairie de Mermoz Sacré-Coeur en 2011, l’avocat de la famille de feu Ndiaga Diouf, Me Papa Mor Niang, se dit satisfait. « Sentiment de satisfaction, parce que la justice a été rendue, une fois de plus. On a toujours déclaré et soutenu que les faits pour les lesquels Barthélemy Dias a été acté pour justice, c’est des faits qui sont avérés et la confirmation vient de tomber aujourd’hui », se réjouit-il. Interpeller sur les dommages et intérêts, il répond : « Effectivement, comme l’arrêt a été confirmé, il doit payer les dommages et intérêts à la famille de Ndiaga Diouf. » Toutefois Me Niang ne compte pas s'en arrêter-là. « Nous allons suivre l’affaire, exécuter une décision de justice qui a été rendue. C’est tout ce qui reste. Ce n’est pas une affaire d’acceptation ou de refus, c’est une décision ; on doit l’exécuter ».