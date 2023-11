Cour suprême: Juan Branco annonce sa présence à l'audience du 17 novembre

Convoqué par le Président de la Cour suprême du Sénégal à une audience, ce vendredi 17 novembre 2023, Me Juan Branco, un des avocats de l'opposant Ousmane Sonko a annoncé ce mercredi sa présence à l'audience. "Au Sénégal, on me réclame pour exercer mon métier. J'irai, pour défendre ceux qui se battent pour leur liberté, leur dignité, et leur souveraineté"; a-t-il écrit sur sn compte X.