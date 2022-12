Cour d’appel de Tambacounda : le meurtrier de Bineta Camara jugé, ce mercredi

Le menuisier Pape Alioune Fall domicilié au quartier Saré Guilél de la commune de Tambacounda, avait été condamné en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité par la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Tambacounda pour tentative de viol et meurtre sur la personne de Bineta Camara avant d’interjeter appel par le biais de son avocat Me Ciré Clédor Ly. Reconnu coupable en première instance par la Chambre criminelle du TGI de Tamba, son jugement en appel a été renvoyé sur la demande de l’avocat de la partie civile Me Gaye qui était souffrant. Cette fois, la date d’audience prévue ce mercredi 21 décembre à la Cour d’Appel de Tambacounda devrait arranger toutes les parties. L’avocat de la partie civile Me Gaye absent lors du procès en Appel, pour « raison sanitaire », devra plaider pour la famille Camara.