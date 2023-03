Cour d’appel de Dakar : ce que le procureur général va dire aux journalistes

Les procureurs généraux des Cours d’appel de Dakar, Thiès, Kaolack (selon L’Observateur), Saint-Louis, Tamba et Ziguinchor feront face aux médias au sujet des dossiers placés sous leur autorité et qui ont conduit ces dernières semaines à une vague de convocations et d’arrestations. Le procureur général de Dakar sera le premier à s’exprimer. Selon L’Observateur, Ibrahima Bakhoum sera face aux journalistes ce mardi à partir de 12 heures à la salle 4 du tribunal de grande instance de Dakar. Le journal indique qu’il aura à ses côtés les procureurs de la République de Dakar, Abdou Karim Diop, et de Pikine/Guédiawaye, Amadou Seydi. Plusieurs instructions seront au menu de cette séance d’explications recommandée, d’après Les Échos, par le ministère de la Justice. L’Observateur cite les affaires suivantes : la gestion des fonds de la riposte à la Covid-19, l’arrestation du directeur général de Suma Assistance, Dr Babacar Niang, la tentative d’assassinat présumée de Ousmane Sonko, le «commando de Pastef». «D’autres sujets liés à l’actualité judiciaire peuvent aussi être abordés», si l’on en croit le quotidien du Groupe futurs médias. À la suite du procureur général de la Cour d’appel de Dakar, ceux de Thiès, Kaolack, Tamba, Ziguinchor et Saint-Louis prendront la parole ce mercredi.