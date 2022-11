Coupure signale itv : Le Cdeps en colère contre le Cnra

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) a suspendu lundi la diffusion des programmes de itv, à la grande colère du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (Cdeps).Le signal de itv a été coupé lundi par le Cnra. Il est reproché à la télé du groupe E-média de débuter la retransmission de la Coupe du Monde Qatar 2022 dont les droits exclusifs télé et radio sont détenus par la Rts. Qu’à cela ne tienne, le Cdeps s’est fait entendre par la voix de son Président. Dans son communiqué, Mamadou Ibra Kane mentionne que la coupure du signal d’une télé est « un acte très grave et illégal. Le Cnra n’est pas fondé à entreprendre une quelconque action sans décision de justice, un précédent dangereux contre la liberté de presse ». Pour mémoire, le Cnra avait appelé les médias à s’abstenir de porter préjudice à la Rts et à éviter toute retransmission illégale des matchs de la Coupe du monde. Le Cnra a mis en garde le groupe E- Media et le menace, en cas de récidive, de sanctions plus lourdes.