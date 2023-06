Coupure du signal de Walfadjri : La motion de soutien d'And Gueusseum

Le signal de Walf TV a été coupé par le ministre en charge de la communication. Ceci a été fait sans sommation ni avertissement, selon les responsables du groupe de presse de Yhar Yalla. Il s'agit d'une flagrante violation de la disposition de l’article 94 du Code de la presse, selon le Directoire national de l'ASAS And Gueusseum. Pour le syndicat de la santé, à travers un communiqué rendu public, c'est "une agression et une sérieuse menace sur la masse salariale des agents et, partant, sur la survie de cette emblématique entreprise de communication, sans oublier les répercussions et stigmates sur la vie de ces travailleurs et celle de leurs innocentes familles". Par ailleurs, tout en revendiquant le droit à la liberté de la presse, And Gueusseum n'en considère pas moins le devoir de responsabilité qui incombe à chaque acteur, citoyen, journaliste, gouvernant ou consumériste pour la promotion de la paix et la sécurité indispensables à tout développement. And Gueusseum adresse ainsi une motion de soutien au groupe de presse Walfadjri et lui témoigne sa solidarité durant cette épreuve. "Walf apporte sa participation au développement économique et social du pays par l'éveil des consciences", conclut le document.