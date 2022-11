Coupe du monde 2022: l’Angleterre et les États-Unis en huitièmes de finale

Le groupe B a rendu son verdict ce mardi soir : l’Angleterre termine première de la poule après sa victoire (3-0) face au pays de Galles. Les États-Unis finissent deuxièmes, grâce à leur court succès devant l’Iran (1-0). Ils joueront respectivement face au Sénégal et aux Pays-Bas en huitièmes de finale. Bousculés par les États-Unis lors de deuxième journée (0-0), les Anglais ont retrouvé l’allant offensif qui leur avait permis de balayer l’Iran (6-2) lors de la première journée. Même s’ils ont été tenus en échec pendant la première période, les Anglais ont accéléré au retour des vestiaires, marquant trois en 18 minutes face au pays de Galles. Marcus Rashford, auteur d’un doublé, a validé sa titularisation, de même que Phil Foden qui trépignait depuis le début de compétition. Dans ce derby britannique, les Gallois ont fini par céder face au talent des hommes de Gareth Southgate.

C’est une victoire qui permet au Three de finir leader du groupe B et de rencontrer le deuxième du groupe A, le Sénégal, qualifié un peu plus tôt.

Dans cette poule, ce sont les États-Unis qui accompagneront les Anglais après leur victoire difficile face à l’Iran (1-0).



