Côte d’Ivoire : mort de Diadia Tall, les premiers éléments de l’enquête

Condamné dans le cadre de l’affaire Hiba Thiam, Diadia Tall est mort à Abidjan en Côte d’Ivoire. D’après Libération, qui a révélé l’information, cette figure réputée du Dakar by night a été tué. Il a été retrouvé nu chez lui et baignant dans une mare de sang. Se basant sur les premiers éléments de l’enquête, le journal rapporte que le soir précédant la découverte de son corps, Diadia Tall avait organisé une soirée chez lui avec des membres de la communauté homosexuelle à laquelle il appartiendrait. Au milieu de la nuit, un de ses voisins avait frappé à sa porte pour demander aux fêtards de faire moins de bruits. Retourné chez lui, ce dernier entendra plus tard un énorme bruit à peine couvert par la musique. Le lendemain, le taximan qui avait l’habitude de conduire Diadia Tall faire ses courses, toque à la porte de ce voisin pour s’inquiéter du fait qu’il n’arrivait pas à joindre son client. Les deux hommes décident alors d’alerter la police. C’est ainsi que Diadia Tall a été retrouvé mort chez lui. Libération rapporte que la police ivoirienne est sur les traces des personnes présentes à la soirée suspecte.