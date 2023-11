Contrôle des prix sur tout le territoire national: Macky remet un lot de 100 voitures au ministre du Commerce

Le Président de la République, Macky Sall a remis un lot de 100 voitures au ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises, Abdou Karim Fofana. Selon la présidence, ces véhicules permettront aux agents des services régionaux de commerce de remplir efficacement leur mission sur tout le territoire national, en surveillant notamment les prix. « À travers cette action, le gouvernement réaffirme son engagement à veiller au respect des mesures prises et garantir un accès équitable aux produits de première nécessité pour tous les citoyens sénégalais », explique la présidence.