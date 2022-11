Contrôle des prix sur le marché : L’Ascosen demande la concrétisation des 1 000 volontaires du ministère du Commerce

De l’avis du vice-président de l’Ascosen, Momath Cissé, l’annonce des 1 000 volontaires du ministère du Commerce par le gouvernement du Sénégal, doit être effective. Dans un entretien téléphonique avec nos confrères d’iRadio, il attire l’attention des autorités. «Les 1000 volontaires de la consommation qui doivent accompagner l’effectif du service du Commerce ont été annoncés à l’initiative des associations de consommateurs, dont l’Ascosen. Jusqu’à présent, on est au stade de projet, parce qu’ils se disent que c’est une affaire sérieuse qui demande une étude et une formation», a fait savoir Momath Cissé qui invite le gouvernement à aller vite dans l’application de cette mesure. «Nous attirons leur attention que ces 1 000 volontaires qui doivent être répartis sur le territoire national doivent accompagner le plus rapidement possible les corps de contrôle, parce que si vous allez dans les départements, le sous-effectif est notoire», a-t-il martelé. Pour lui, il ne faut pas que le gouvernement attende la veille des prochaines élections pour procéder à leur recrutement. «Nous alertons qu’il ne faut pas attendre la veille des élections pour créer ces 1 000 volontaires de la consommation. Nous demandons que ça soit mis en œuvre le plus rapidement. Ça ne peut pas être un effet d’annonce seulement. Nous voulons que ça soit fait le plus rapidement possible et ne pas s’attarder sur la mise en œuvre des 1 000 volontaires qui doivent assister le sous-effectif du ministère du Commerce», dit-il