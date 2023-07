« Continuez » : Ousmane Sonko appelle de nouveau à la résistance et s’explique

Ousmane Sonko appelle ses partisans à la résistance. Le maire de Ziguinchor a tenu une déclaration dans ce sens, ce dimanche 02 juillet 2023. Ousmane Sonko a d’abord rassuré sur son état de santé. « Beaucoup s’inquiètent. J’ai reçu des milliers de messages mais sachez que je me porte à merveille et ne cesse de penser à vous », a-t-il adressé à ses partisans. Lesquels l’ont très peu vu ces dernières semaines avec le blocus posé devant son domicile, à la Cité Keur Gorgui. « N’arrêtez pas la résistance. Continuez. Ceux qui sont morts dans ce combat, vous aurez dit la même chose. J’en suis persuadé », a ensuite déclaré le leader de Pastef. Un appel fort à quelques heures de l’annonce déterminante de Macky Sall sur sq participation ou non à la prochaine présidentielle.