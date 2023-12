Contentieux foncier aux Almadies : Le collectif ‘Ngor Debout’ s’oppose à l’appropriation d’un espace public

Un différend territorial menace de faire des vagues dans le quartier littoral des Almadies à Dakar. Au cœur de la controverse se trouve un parking, où deux Sénégalais se disputent le contrôle de l’espace. Cependant, la situation pourrait s’envenimer rapidement, comme l’ont laissé entendre les membres du collectif ‘Ngor Debout’ lors d’une conférence de presse tenue hier, selon le site d’information Walf-groupe.com. Les membres du collectif, résidents de la zone, s’opposent fermement à ce que leur espace soit usurpé par des individus étrangers à la communauté. Ils contestent le tracé des limites entre un restaurant et le parking en question, et espèrent trouver une solution pour résoudre ce conflit. Ce n’est pas la première fois que la zone Ngor Almadies est le théâtre de contentieux fonciers. En mai 2023, une querelle concernant la construction d’une brigade de gendarmerie sur le parking, alors que la commune plaidait pour l’érection d’une école, avait dégénéré en affrontements violents. Le bilan avait été lourd : nombreux blessés et une perte tragique, celle d’Adji Diallo, une jeune fille de 17 ans. Le président du collectif, Mamadou Ndiaye, a rappelé avec regret cette tragédie. Djibril Samb, secrétaire du conseil des notables, a évoqué le chiffre de 49 blessés par balle. El Hadj Abdoulaye Samb, responsable domanial à la mairie de Ngor, se souvient encore de cette semaine de tensions. Dans ce duel foncier, qui met aux prises le propriétaire d’un complexe de surf et un officier de l’armée qui revendique son droit sur le terrain, le collectif ‘Ngor Debout’ refuse toute forme de morcellement de l’espace, qui irait à l’encontre de l’aménagement de la zone des Almadies. Le collectif espère que les autorités trancheront de manière équitable et détermineront qui sont les véritables détenteurs de ce territoire contesté.