Construction d’un centre médical dans le village natal de ses parents : Kalidou Koulibaly va débloquer plus de 65 millions de FCFA !

Le capitaine de l’équipe nationale de football du Sénégal, Kalidou Koulibaly,é s’est lancé dans un grand projet dans le village natal de ses parents. Et, c’est précisément dans la localité de Gane située dans la région de Matam, commune de Ourossogui, que le défenseur sénégalais et ses frères, à travers son association « Capitaine au cœur », ont procédé à la pose de la première pierre du futur centre médical de Gane, jeudi. D’après Kalidou Koulibaly le coût du projet est évalué entre 70.000 et 100.000 euros. Soit entre 45.864. 536 et 65.520 .767 FCFA. Un gros investissement qui procure beaucoup de fierté au capitaine des Lions ému et heureux de lancer cet ambitieux chantier. Il a aussi fait part de ses sentiments après la cérémonie de lancement des travaux, en présence de sa famille, des autorités administratives et locales… « J’ai beaucoup d’émotion parce que construire ce centre médical c’était important pour moi, pour mes frères, pour ma famille. Aider la population de Gane c’était l’un de nos objectifs depuis très longtemps. Aujourd’hui ça commence à prendre forme avec la pose de la première pierre », s’est-il réjoui. Si tout se passe bien, la structure médicale devrait être livré dans quelques mois… « D’ici un an, le centre médical sera prêt et productif pour pouvoir aider la population de Gane et les villages aux alentours. Pour nous c’est quelque chose de grand de commencer par un projet dans la ville natale de mes parents, là où mes parents ont grandi, et on fait l’homme que je suis. Ça fait très plaisir, mes frères et moi sommes fiers d’être présents ici… On est très attaché à Gane et on va essayer de faire d’autres projets à Gane, dans la région de Matam et partout au Sénégal. » Pour Kalidou Koulibaly, a¹u-delà de la construction du centre médical, il faudra faire venir des médecins, créer des emplois et une émulation tout autour...