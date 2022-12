Construction d'un aéroport à Touba : La réponse de Doudou Ka

Le budget du ministère des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires est en cours d'examen en plénière à l'Assemblée nationale. Doudou Ka et ses collaborateurs font face aux parlementaires. En effet, le ministre a été interpellé en commission sur la construction d'un aéroport à Touba. Mais Doudou Ka a rappelé qu'un aéroport obéit à des exigences économiques, dont le nombre de passagers. De plus, note-t-il, "des études ont révélé que l'existence d'un aéroport à Touba risquerait de concurrencer l'AIBD par le détournement d'une partie du trafic et donc de remettre en question la stratégie de faire de cet aéroport le premier de l'Afrique de l'Ouest". Dans le même sillage, il a déclaré prendre bonne note de la doléance d'un aérodrome à Tivaouane, en rassurant qu'une étude dans ce sens sera menée.