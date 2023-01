Consommer local : Marième Faye Sall apporte sa touche

En marge du sommet international de Dakar sur l'agriculture, Marième Faye Sall a convié les Premières dames du Burundi, de l'Irlande et les femmes d'ambassadeurs basés au Sénégal, autour d’un exposé sur les richesses culturelles du Sénégal. Lors de cet évènement, qui s’est tenu à la salle des banquets du palais présidentiel, ce 25 janvier, la Première dame du Sénégal a joué sa partition pour promouvoir les produits locaux sénégalais. Une initiative appréciée à sa juste valeur par les stylistes et créateurs à l'image de Collé Ardo Sow. Surnommée la reine du pagne tissé, la styliste, qui a habillé plusieurs Première dames à l’échelle continentale, s’est réjouie de la tenue d’une telle initiative qui promeut l’artisanat sénégalais. Comme l'a signifié, par ailleurs, Dr Massamba Gueye, une telle rencontre "offre une visibilité à la création sénégalaise, permet d'ouvrir d'autres marchés et de donner l'occasion aux artisans de présenter la qualité de leur travail". Ainsi, les produits alimentaires transformés tels que les céréales, les tenues traditionnelles et accessoires locaux, entre autres produits exposés, ont été appréciés à l'unanimité par les visiteurs. Rappelons que cette rencontre entre dans le cadre de la 2e conférence internationale de Dakar sur l'agriculture, placée cette année sous le thème de la souveraineté alimentaire et de la résilience.