Conseil supérieur de la magistrature : De nouvelles décisions la semaine prochaine

Prévu la semaine prochaine, le Conseil supérieur de la magistrature va procéder à plusieurs nominations au niveau des Cours d’appel, des Tribunaux de grande instance et Parquets généraux. Il va aussi procéder au choix du successeur de Cheikh Tidiane Coulibaly, admis à la retraite, à la tête de la Cour suprême Le Conseil supérieur de la magistrature va se réunir la semaine prochaine. Juste après le retour du Président Sall d’Addis Abeba, où il participe au dernier Sommet de l’Union africaine en tant que président en exercice de l’organisation continentale. Et, il n’y aura pas cette fois-ci de pré-conseil, comme souvent il est de coutume, pour préparer la réunion du Csm. Alors que ce conseil marquera les esprits. Le Quotidien a appris que l’appareil judiciaire sera remodelé en profondeur, annonçant de grands changements. Il est prévu beaucoup de mouvements au niveau des Cours d’appel, des Parquets généraux et aussi des Tribunaux de grande instance. «Les gens seront même médusés», sourit une source contactée par Le Quotidien, qui annonce que ce sera l’un des bouleversements les plus importants notés ces derniers temps. Par ailleurs, le quotidien LeQuotidien, nous informe que la nomination la plus attendue sera au niveau de la Cour suprême. Il sera procédé à la nomination du successeur de Cheikh Tidiane Coulibaly à la tête de la plus haute juridiction, car il a atteint l’âge de la retraite. Cheikh Tidiane Coulibaly, qui était Procureur général, a remplacé en 2020, Mamadou Badio Camara, devenu plus tard président du Conseil constitutionnel. L’ancien directeur de Cabinet de Mame Madior Boye à la Primature a été suppléé au Parquet par Mahamadou Mansour Mbaye, qui était directeur des Services judiciaires. Qui sera l’heureux élu ? Tout le monde est en salle d’attente !