Conseil Constitutionnel : Boubacar Camara valide son ticket pour l'élection présidentielle (mandataire)

Le leader de "Jengu Tabax", Boubacar Camara tient son ticket pour l'élection présidentielle du 25 février. Étant sorti premier suite au tirage au sort tenu hier, son dossier a été étudié ce samedi 30 décembre. Mor Ndiaye, son représentant informe que suite à la vérification de son dossier, 53173 parrains ont été validés. "Nous avons déposé 58975 à savoir le maximum et parmi ces parrains, 6069 étaient introuvables dans le fichier ce que nous allons étudier", explique-t-il. En sus, sur 10 régions, "plus de 2000 parrains ont été validés". Mor Ndiaye trouve par contre incompréhensible que "des pièces d'identité correctement relevées soient introuvables dans le fichier". Pour lui, il est plus que temps que "les candidats aient accès au fichier électoral". Au Conseil Constitutionnel, la vérification des dossiers se poursuit ce samedi 30 décembre. Après Boubacar Camara doivent passer Cheikh Aguibou Soumaré, Ousmane Kane, Ousmane Sonko, Amadou Aly Kane, Papa Eugène Barbier, Me Elhadj Moustapha Diouf, Abdoulaye Sylla, Dr Cheikh Tidiane Gadio.