Congrès d’investiture : Aïda Mbodj a décidé de briguer la magistrature suprême

Après Rose Wardini, une autre femme est sur la ligne de départ. «J’accepte et déclare solennellement ma candidature à la présidentielle de 2024 sous la bannière de l’Alliance nationale pour la démocratie And Saxal Liguey». Ces mots sont d’Aida Mbodj. Elle compte briguer la magistrature suprême. Elle s’est exprimait ainsi lors du congrès d’investiture de son parti, ce dimanche 9 juillet, au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES). «Nous considérons que ma candidature entre dans l’histoire tout en s’inspirant des valeurs cardinales», dit-elle. Soulignant, dans ce sens, le leadership féminin. Selon elle, la conduite de cette noble mission se mesure par la rigueur de l’engagement qu’elle a pour le Sénégal et pour ses concitoyens. Aïda Mbodj a affirmé que ce congrès d’investiture est le départ pour participer aux débats relatifs aux programmes. «Les axes de mon projet tournent autour de la restauration de l’État de droit et de la démocratie, la restructuration de l’économie, de la dimension environnementale et développement ainsi que l’aspect sécuritaire», annonce la "Lionne de Bambey". Par ailleurs, Aïda Mbodj a prié pour le repos de l'âme des personnes décédées lors des manifestations au Sénégal et un prompt rétablissement aux blessés. Elle a plaidé pour la libération des détenus politiques et la levée le blocus chez Ousmane Sonko. «Ce dernier est une chance de la démocratie sénégalaise et l’opinion a fini d’être édifiée sur la relation entre Ousmane Sonko et moi», fait-elle remarquer.