Confrontation avec Sonko: Adji Sarr brise le silence

Elle a fait figure d'invitée surprise ce lundi à la place du Souvenir. C'était lors d'une rencontre présidée par la ministre de la femme sur l'"activisme pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles". Dès son arrivée, sous escorte de ses 2 gardes du corps, Adji Sarr a attiré presque toutes les attentions et caméras de son côté. Suffisant pour que la modératrice, puis la ministre de la Femme montent au créneau pour les remettre les choses à l'ordre: "restons concentrées et écoutons avec respect les intervenantes".Interpellée sur son face à face avec Sonko, prévu ce mardi au bureau du doyen des juges, l'ex masseuse répond avec force: "oui, je suis prête".