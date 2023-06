Conférence mondiale de l’Itie à Dakar : Un géant suisse condamné pour corruption parmi les sponsors

GLENCORE, condamnée à plus de 320 millions d´euros pour corruption, fait partie des sponsors de l'ITIE censée lutter contre la corruption et promouvoir la transparence dans le secteur extractif @EITIorg @anticorruption @TrustAfrica @LawyersofAfrica pic.twitter.com/NyGThsO3pV

— Birahim Seck (@BirahimeSeck) June 14, 2023

C’est le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck qui a vendu la mèche. Dans un tweet, la figure de proue de la lutte anti-corruption au Sénégal s’étonne de voir l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) collaborer (dans le cadre de la conférence mondiale à Dakar 13 et 14 juin) avec Glencore, le géant suisse d’exploitation minière et de négoce de matières premières, récemment éclaboussé par un gigantesque scandale de corruption. « Glencore, un excellent cas d’école de corruption qui ne semble pas intéresser l’ITIE en conclave à Dakar », a dénoncé Birahim Seck en re-tweetant le message du PDG de Glencore Ivan Glasenberg.Seck revient à la charge quelques minutes après avec des détails renversants sur les sombres activités qui ont valu à Glencore une sévère condamnation. « Glencore, condamnée à plus de 320 millions d’euros pour corruption, fait partie des sponsors de l’ITIE censée lutter contre la corruption et promouvoir la transparence dans le secteur extractif », tacle-t-il.En effet, le géant suisse a été condamné à "l’amende la plus lourde jamais infligée par la justice britannique, pour ses crimes économiques en Afrique notamment en RDC, Cameroun, Côte d’Ivoire, Soudan du Sud, Nigéria, et en Amérique latine (Brésil, Venezuela)".100 millions de dollars de pots-de-vin entre 2017 et 2018Dans une enquête spéciale publiée en décembre 2022 au lendemain de la condamnation de l’entreprise extractive, Jeune Afrique détaille le modus operandi de Glencore. Entre falsification, soudoiement, subversions des gouvernements, la société suisse a versé plus de 100 millions de dollars de pots-de-vin pour décrocher des contrats en Afrique et en Amérique latine, dévoile l’agence britannique anticorruption, la Serious Fraud Office (SFO).« En juillet 2011, moins d’un mois après l’indépendance du Soudan du Sud, des négociants de Glencore ont débarqué dans sa capitale Juba en jet privé avec 800 000 dollars en liquide, une somme destinée en partie à payer des pots-de-vin. Quelques mois plus tard, l’assistant du président du Soudan du Sud a rendu visite aux dirigeants de Glencore à Zurich et à Londres et s’est fait remettre 275 000 dollars. Le lendemain, la firme se voit proposer un contrat pétrolier », révèle l’enquête de la SFO.Ayant plaidé coupable, Glencore qui avait déjà payé 1 milliard de dollars aux Etats-Unis pour des faits similaires, s’est vu infliger une amende de 320 millions d’euros par la justice britannique. Des miettes comparées au chiffre d'affaires du géant estimé à 256 milliards de dollars en 2022.Avec des activités dans une quarantaine de pays à travers le monde, Glencore