Condamnation de Sonko: La CEDEAO condamne les violences et appelle au calme

La Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) suit avec inquiétude l'éruption de la violence au Sénégal à la suite du verdict du tribunal concernant l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. La CEDEAO condamne fermement les violences qui ont visé les forces de sécurité, les biens publics, les propriétés privées et troublé l'ordre public. Elle déplore la perte en vies humaines et appelle à la retenue et au règlement des différends par des moyens pacifiques. La CEDEAO reste saisie de l'évolution des événements au Sénégal. Elle appelle tous à défendre la réputation louable du pays en tant que bastion de paix et de stabilité" lit-on dans le document signé à ABUJA, NIGERIA 02 juin 2023.