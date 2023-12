Concours international de Coran : Diamniadio accueille le Grand Prix Macky Sall

La journée internationale des Daaras sera célébrée ce 16 décembre au Dakar Arena de Diamniadio. Cette deuxième édition revêt un cachet particulier car elle dépasse les frontières sénégalaises. En cette journée, sera décerné le Grand Prix international Macky Sall initié par l’Etat du Sénégal pour récompenser les meilleurs élèves coraniques. Pour la bonne marche de ce projet religieux, le ministre Cheikh Oumar Anne s’est rendu auprès de chefs religieux tels que Serigne Maodo Sy, Serigne Mountakha Mbacké, entre autres. « Nous avons reçu des instructions de son Excellence Macky Sall pour allouer une enveloppe de 6 milliards aux Borom Daara pour les soutenir " a fait savoir Cheikh Oumar Hann. A l’en croire, cet appui financier vient conforter le recrutement spécial de 500 maîtres coraniques dans la dynamique de revaloriser et soutenir l’enseignement coranique. Pour l’heure, les maîtres coraniques du Sénégal et ceux de l’extérieur, ainsi que les apprenants sont à pied d’œuvre pour participer et décrocher ce fameux prix qui célèbre les écoles coraniques.