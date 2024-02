Concours Miss Monde : « Fatou Lô n’a pas de goût », des stylistes tirent sur le comité Miss Sénégal

La représentante du Sénégal au concours prestigieux de Miss Monde, Fatou Lo, semble rencontrer des difficultés dans sa participation. Selon des rapports de L’Observateur, elle ne figure pas parmi les Miss les plus populaires actuellement, contrairement à d’autres candidates africaines telles que celles de la Côte d’Ivoire, du Cameroun et du Nigeria. Les critiques fusent, notamment sur ses choix vestimentaires, et certains observateurs de la mode remettent en question ses chances de succès lors de la 71e édition de Miss Monde en Inde. Khalil Cissé, conservateur de mode, souligne l’importance pour le comité de fournir un encadrement adéquat à la représentante du pays, mentionnant la nécessité d’un coach, d’un directeur artistique, de designers et d’autres professionnels pour assurer une représentation de qualité. Il critique également le choix des tenues de Fatou Lo, déplorant notamment une robe inadaptée portée lors de la soirée d’ouverture, et révèle des difficultés rencontrées avec le comité Miss Sénégal pour la fourniture de vêtements appropriés. Pour Lahad Guèye, styliste renommé, l’organisation de l’événement nécessite plus de sérieux et d’attention aux détails, notamment en ce qui concerne les vêtements qui reflètent la créativité et l’exigence des stylistes du pays. La représentation internationale dans de tels concours est une vitrine importante pour la mode et la culture d’un pays, et ces critiques soulignent l’importance d’une préparation minutieuse et d’une présentation soignée pour les candidates.