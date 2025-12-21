Comptes publics : Abdou Diouf aussi "avait maquillé les chiffres"

La question de la dette cachée de l’ancien régime fait rage depuis des mois au Sénégal. Macky Sall et son équipe sont accusés d’avoir maquillé les chiffres de la dette publique et donc d’avoir fourni de faux chiffres notamment au Fmi. Mais si l’on remonte l’histoire des finances publiques jusqu’au années 80, on retrouve des pratiques similaires. C’est du moins ce qu’on peut lire dans l’ouvrage ‘’La construction de l’État au Sénégal’’ publié en 2002 et dont les auteurs sont Donald Cruise O'Brien, Momar-Coumba Diop (décédé l’an dernier) et Mamadou Diouf.



Selon eux, un programme d’ajustement des comptes publics a été mis en place avec les bailleurs sur la période 1985-1992. Mais après quelques années, la Banque mondiale a reproché au pouvoir du président Abdou Diouf un manque de volonté, car mettant l’accent plus sur la forme que sur le fond. « Cette période a été marquée par une faible internalisation des contraintes d’ajustement, malgré des concours financiers extérieurs relativement importants. Des stratégies de maquillage et de dissimulation de certains indicateurs économiques ont permis au PCS (pouvoir central sénégalais, NDLR) d’accéder à des ressources extérieures sans respecter les engagements qui pouvaient être les plus critiques pour sa reproduction », lit-on dans l’ouvrage.



Du fait de ces pratiques, au début de la décennie 1990, le Sénégal apparaissait dans les rapports des bailleurs des fonds comme «un appareil monstrueux et parasitaire ». « Il a été accusé d’avoir mal géré les ressources publiques, d’avoir un train de vie trop élevé, d’être gangréné par la corruption », ajoute le livre.



Ainsi, le régime de Diouf va connaître des relations difficiles avec la Banque mondiale, avant d’adopter à partir de 1993, des mesures drastiques comme la baisse des salaires des fonctionnaires, à travers le fameux plan Sakho-Loum du nom du ministre des finances et celui délégué au Budget.



Aujourd’hui, avec la situation actuelle des finances publiques et les relations difficiles avec le FMI, l’histoire semble se répéter. La différence réside toutefois dans le fait que ce n’est pas une institution de Bretton wood’s qui accuse le pouvoir sénégalais mais le régime de Pastef qui a suivi celui de l’APR. A noter cependant que le FMI a largement confirmé ces accusations. L’autre différence est que le régime de Diouf devait faire face à ses propres turpitudes, alors qu’ici, il revient au tandem Diomaye-Sonko de répondre des actes de Macky Sall.



Pour l’instant, aucun accord n’est trouvé avec le FMI et le gouvernement refuse une structuration de la dette. Espérons que tout cela ne débouchera pas sur un ajustement structurel comme dans les années 90. Si le salaire des fonctionnaires n’est pas encore touché (Al Amine Lo l’avait annoncé), beaucoup d’avantages sont en train d’être rognés et des acquis remis en cause comme l’illustrent la fermeture du restaurant de la Rts et la bourse des étudiants en master, sans compter les restrictions sur les voyages des agents de l’État.

