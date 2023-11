Communiqué du Conseil des ministres du 29 Novembre 2023

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 29 novembre 2023 au Palais de la République, sous la présidence du Chef de l’Etat, Son Excellence, Monsieur Macky SALL. A l’entame de sa communication, le Président de la République a indiqué au Gouvernement l’urgence d’une mise en cohérence des projets portuaires publics dans une dynamique d’optimisation de leur gestion avec le potentiel maritime du Sénégal favorisé par ses 700 km de côte et l’étendue de sa zone économique exclusive. A cet effet, le Chef de l’Etat a souligné l’impératif de maitriser l’agenda de mise en œuvre de la stratégie portuaire nationale, afin d’accélérer la réalisation des zones économiques spéciales (ZES) et des zones industrielles portuaires (ZIP), prévues au sein de certains ports, notamment, Foundiougne - Ndakhonga et Ndayane. Au demeurant, le Président de la République a demandé au Ministre des Pêches et de l’Economie maritime de procéder à l’évaluation de l’exécution des deux phases du Projet d’Infrastructures et d’équipements maritimes et des activités de l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM). Le Chef de l’Etat a, par ailleurs, indiqué au Gouvernement, la nécessité d’engager, dans les meilleurs délais, la modernisation et le développement des chantiers navals avec l’implication de toutes les parties prenantes nationales. Enfin, le Président de la République a invité le Gouvernement et tous les acteurs concernés à finaliser le processus d’adoption du cadre législatif de l’action de l’Etat en mer pour renforcer la sécurité et la sûreté dans le territoire maritime national. Poursuivant sa communication sur la préservation de la zone des Niayes et la conservation des terroirs du littoral, le Chef de l’Etat a rappelé le rôle indispensable de ces écosystèmes dans la stabilisation des dunes et le développement des cultures maraichères. A cette fin, le Président de la République a demandé au Premier Ministre d’engager, sans délai, des concertations avec les ministères et administrations concernés en vue d’une cartographie précise des occupations et de la définition d’un Plan d’Aménagement et d’occupation intégré des sites relevant des Niayes et du littoral nord, espaces de développement par excellence de l’horticulture. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République est revenu sur les sujets suivants : • le développement de la transplantation rénale au Sénégal : en félicitant le Comité national du don et de la Transplantation d’organes et de tissus humains, les personnels de l’hôpital Militaire de Ouakam (HMO), le consortium HMO-Hôpital Le Dantec, les donneurs, ainsi que les partenaires de la République de Türkiye mobilisés pour le succès de la première transplantation rénale réalisée au Sénégal, le 26 novembre 2023. Le Chef de l’Etat a également demandé au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, de veiller avec les acteurs impliqués, au respect strict des procédures indiquées afin de consolider les efforts soutenus de lutte contre l’insuffisance rénale. • le renforcement des efforts pour accélérer l’accès universel à l’eau : en demandant au Premier Ministre et au Ministre de l’Eau et de l’Assainissement de prendre toutes les mesures préventives nécessaires en rapport avec les programmes de l’Etat (PUDC, PUMA..) et les opérateurs publics et privés du secteur de l’Eau, en vue d’assurer l’approvisionnement correct et régulier des populations en eau potable et l’accélération de la réalisation et de la réhabilitation des infrastructures hydrauliques. 2 Clôturant sa communication sur la 9ème édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité, le Président de la République a saisi l’occasion de ce Conseil, pour adresser ses chaleureuses félicitations au Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur et à ses services, aux pays partenaires, aux Diplomates, militaires et acteurs de la sécurité du Sénégal, au Centre des hautes études de Défense et de Sécurité (CHEDS), pour l’excellente organisation de cet évènement majeur, qui se positionne comme un grand rendez international de la diplomatie, de la paix et de la sécurité en Afrique. Le Chef de l’Etat a notamment remercié et félicité le corps diplomatique sénégalais, qui a fortement contribué à la mise en œuvre efficace de la politique étrangère et au rayonnement international du Sénégal, autour des principes de bon voisinage, de consolidation des amitiés historiques, d’ouverture et de partenariat gagnant - gagnant. Dans sa communication, le Premier Ministre est revenu sur le suivi de la coordination de l’activité gouvernementale en évoquant : • le Conseil interministériel sur la campagne de commercialisation arachidière ; • le lancement des travaux routiers dans la région de Dakar ; • le suivi des projets présidentiels et des entreprises du secteur parapublic. AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES • le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait une communication sur la situation internationale; • le Ministre de l’Agriculture de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire a fait une communication sur la préparation de la campagne de commercialisation de l’arachide et le suivi des exportations des produits horticoles ; • le Ministre de l’Education nationale a fait une communication sur la tenue de la journée nationale des Daaras ; • le Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants a fait une communication sur la célébration des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles ; • le Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique a fait le point sur l’instruction des demandes d’autorisation de construire à travers la plateforme Télé-Demande d'Actes Administratifs « TELEDAK » ; • le Ministre auprès du Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur en charge des Sénégalais de l’Extérieur a fait un compte rendu de sa participation au 5e sommet consultatif du Comité des dix Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies (C-10). AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES Le Conseil a examiné et adopté : • le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier la Convention de l'Union Africaine sur la Coopération transfrontalière (Convention de Niamey), adoptée à Malabo, le 27 juin 2014 ; • le projet de décret portant convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 ; • le projet de décret fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Ecole nationale supérieure d’Agriculture (ENSA).