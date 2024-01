Communiqué du Cena : Mimi Touré crie au scandal

Mimi Touré, poursuit ses dénonciations et indignations par rapport à la sincérité et la transparence des procédures pour la présidentielle de 2024. Après le Conseil constitutionnel concernant les parrainages qu’elle qualifie de "tricherie et d’une stratégie d'"éliminer les candidats qui gênent", Mimi revient à la charge. Cette fois, son indignation vient de l’information révélée par la Cena dans un communiqué rendu public soulignant que « la version du fichier électoral actuellement disponible sur son site n'est pas encore mise à jour relativement à l’élection présidentielle du 25 février 2024 ». Une annonce révélatrice qui pousse l’ancienne première ministre à sonner l’alerte. « C'est un véritable scandale que la Commission Electorale Nationale Autonome - CENA nous annonce qu'à moins de deux mois de l'élection présidentielle « la version du fichier électoral actuellement disponible sur son site n'est pas encore mis à jour relativement à l 'élection présidentielle du 25 février 2024. De quel fichier dispose donc le Conseil Constitutionnel pour contrôler les parrainages ?? Donc la CENA qui est censée superviser l'élection présidentielle du 25 février ne dispose pas encore de fichier à jour ? Finalement A quel fichier faut-il se fier ? Election présidentielle n’a jamais été organisée dans une telle nébulosité au Sénégal ! Tout ce capharnaüm électoral entâche sérieusement la transparence et la sincérité du scrutin du 25 février. Les démocrates et citoyens sénégalais doivent se mobiliser massivement pour une élection inclusive et transparente ! », a-t-elle écrit sur X ( ancien Twitter) .