Communiqué de presse : Non-respect du Code du Travail et Licenciements Abusifs chez Dakar Dem Dikk : Le Rassemblement

des Travailleurs dénonce des pratiques partisanes

Le Rassemblement des Travailleurs du Sénégal (RTS) a récemment tiré la sonnette d’alarme sur de graves dysfonctionnements au sein de la société de transport Dakar Dem Dikk. Parmi les principales préoccupations soulevées figurent le non-respect du Code du travail, des licenciements jugés abusifs, ainsi que des nominations perçues comme partisanes et politiques. Ces pratiques, selon le RTS, compromettent l’équité et la transparence dans la gestion des ressources humaines de l’entreprise.

Des manquements flagrants au Code du Travail

Le RTS accuse Dakar Dem Dikk de ne pas respecter les dispositions légales en matière de droit du travail. Parmi les irrégularités dénoncées, l’organisation mentionne des suspensions de salaires injustifiées et des licenciements effectués sans le respect des procédures légales. Ces manquements, selon le RTS, portent atteinte aux droits fondamentaux des employés et contribuent à instaurer un climat de précarité et d’insécurité au sein de l’entreprise.

Licenciements abusifs et traitement inéquitable des salariés

Le RTS met en avant des cas de licenciements intervenus dans des conditions douteuses, souvent en violation des garanties légales et contractuelles. Ces ruptures de contrat, appliquées de manière sélective et sans justification claire, soulèvent des questions sur la transparence des décisions managériales. Pour le RTS, ces pratiques non seulement fragilisent la confiance des employés envers leur employeur, mais aussi menacent la cohésion sociale au sein de l’entreprise.

Nominations partisanes : une ingérence politique dénoncée

En plus des problèmes liés au droit du travail, le RTS dénonce des nominations de personnel qui semblent motivées par des considérations politiques et partisanes plutôt que par le mérite et les compétences. Ces recrutements, effectués sans concours ni processus de sélection rigoureux, témoigneraient d’une ingérence politique dans la gestion de l’entreprise. Une telle situation, selon le RTS, exacerbe le sentiment d’injustice parmi les salariés, déjà affectés par les licenciements abusifs et les manquements au Code du travail.

Un appel urgent à la réforme

Face à ces constats alarmants, le Rassemblement des Travailleurs du Sénégal appelle à une révision immédiate des pratiques managériales de Dakar Dem Dikk. L’organisation insiste sur la nécessité de rétablir le respect des normes légales en matière de droit du travail, de garantir la transparence dans les procédures de licenciement, et de mettre fin aux nominations partisanes qui sapent la crédibilité et l’intégrité de l’entreprise.

Le RTS invite également l’ensemble des acteurs concernés, y compris la société civile, à engager un dialogue constructif pour restaurer les principes de justice et d’équité. Selon l’organisation, ces mesures sont essentielles pour rétablir un climat de travail serein et respectueux des droits de chaque employé.

En conclusion, le Rassemblement des Travailleurs du Sénégal espère que ces dénonciations serviront de catalyseur pour des réformes profondes au sein de Dakar Dem Dikk, afin de garantir un environnement de travail juste et équitable pour tous les salariés.

Boubacar Fall,

-Agents rétrograde a Dakar Dem Dikk

-coordonnateur du RASSEMBLEMENT DES TRAVAILLEURS DU SÉNÉGAL 🇸🇳 RTS 🇸🇳

Fait à Dakar le 20 Mars 2025 .