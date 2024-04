Commune de Sandiara : Le ministre Serigne Guèye démissionne de son poste de maire

Nommé ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop vient de démissionner de son poste de maire de la commune de Sandiara, dans le département de Mbour-Ouest où il était en poste depuis 2014. Un bel exemple pour la lutte contre le cumul de fonctions au sommet de l’État que le nouveau régime compte instituer. L’ingénieur agronome et chercheur diplômé du Massachusetts Institute of Technology (MIT, Boston), né en juillet 1959 dans le village de Faylar (Sandiara) est l’initiateur du Plan Sandiara émergent 2035, un programme de 25 projets structurants.