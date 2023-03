Commerce : Frapp lance la campagne « China Mall Dégage »

Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (Frapp) estime que l’implantation de China Mall au Sénégal constitue une menace pour les opérateurs économiques locaux. Car, au Sénégal, 99,8% des entreprises sont des petites et moyennes entreprises dont 81,8% d’entreprenants. Ces derniers s’activent le plus (58,3%) dans le secteur du commerce. Pour éviter leur mort programmée, le Frapp lance la campagne « CHINA MALL DEGAGE ». D’après Guy Marius Sagna et Cie, cette initiative est une continuité des actions menées à travers AUCHAN DÉGAGE- CARREFOUR DÉGAGE et qui ont arraché des victoires insuffisantes mais symboliques. « En effet, la mobilisation du FRAPP et des commerçants a permis au Sénégal d’avoir le décret 2018-1888 du 03 octobre 2018 organisant la grande distribution et l’arrêté 1499 du 25 janvier 2019 fixant les conditions, les modalités de délivrance et de l’autorisation préalable d’ouverture des commerces de grande distribution. D’ailleurs, ledit arrêté stipule que la distance minimale à vol d’oiseau entre deux magasins de grande distribution doit être de 800 mètres », rapporte un communiqué du Frapp. Selon Guy Marius et Cie, en suivant cette règle, l’implantation de China Mall est illégale. « Entre China Mall et l’hypermarché Auchan Mermoz, la distance est de 678,04 mètres à vol d’oiseau; entre China Mall et le supermarché Auchan Mermoz la distance est de 779,45 mètres à vol d’oiseau ». Pour eux, cette situation démontre à suffisance que le gouvernement est incapable de faire respecter ses règles aux multinationales. « Le FRAPP profite de cette tribune pour faire savoir que l’ouverture de ces différents magasins de la grande distribution suit le calendrier Afro-impérialiste et suicidaire acté par les gouvernements africains ( dont le Sénégal) à travers la Zone de Libre Échange Continentale (ZLECAF) », poursuit le communiqué.