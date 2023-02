“Comment peut-on tenir 16h avec ça dans le ventre ?” : Guy Marius Sagna s’indigne du repas servi au personnel de l’hôpital de Ziguinchor

« Deux morceaux de viande, trois pommes de terre, une demi-feuille de salade , une tranche de tomate ». C’est le dîner servi aux personnels de santé de garde de l'hôpital régional de Ziguinchor, selon Guy Marius Sagna. Dans un communiqué, le député exprime sa désolation par rapport à la qualité et la quantité de l’alimentation. « Les gardes commencent à 16h00 et se terminent le lendemain à 8h. Comment un travailleur de la santé peut-il tenir pendant 16h de temps avec ça dans le ventre et bien s'occuper des malades ? » s'interroge-t-il. Guy Marius Sagna exprime sa solidarité aux travailleurs de l'hôpital régional de Ziguinchor et plaide : « Je demande au directeur de l'hôpital régional de Ziguinchor d'améliorer la quantité et la qualité des repas du personnel de garde”. Par ailleurs, en ce premier jour de jeûne, l’activiste souhaite un excellent carême à la communauté chrétienne et appelle à la solidarité.