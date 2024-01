Commandos marins disparus : révélation sur les suspects arrêtés

L’enquête sur la disparition de cinq commandos marins lors d’une intervention contre un navire transportant de la drogue, vendredi dernier, a été confiée à la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane. D’après la Direction de l’information et des Relations publiques de l’armée (DIRPA), qui a donné la nouvelle, les victimes faisaient partie de l’équipage du patrouilleur de la Marine nationale «Le Walo» qui avait pris le contrôle de l’embarcation suspecte. Celle-ci a été coulé par les dealers présumés. D’après Libération, les mis en cause sont des Colombiens et des Syriens. Ils ont été conduits à Dakar après leur arrestation en haute mer, souligne le journal.