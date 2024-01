Commandos marins disparus : on connaît l’identité de l’une des cinq victimes

Cinq commandos marins sont portés disparus depuis vendredi dernier. Ils font partie de l’équipage du Walo, patrouilleur de la Marine nationale, qui a tenté ce jour-là de stopper un navire intercepté au large de Dakar et soupçonné de transporter de la drogue. Les voyous présumés ont coulé leur embarcation après que les marins en ont pris le contrôle. Si la Direction de l’information et des relations publiques de l’Armée (Dirpa) a donné l’information, elle s’est gardée de livrer l’identité des victimes. Mais L’Observateur a pu en retrouver une. Il s’agit de celle de Makane Diouf. Ce commando, renseigne le journal, «est un fervent talibé d’un guide religieux établi à la Médina (non loin du rond-point Sahm)». La même source ajoute que le marin «a récemment déménagé au quartier voisin, Gueule Tapée, où ses proches prient avec dévotion pour une issue heureuse des recherches».