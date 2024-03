Combat contre Siteu : le gros chèque promis à Modou Lô

Dans huit mois, Modou Lô va remettre en jeu son titre de Roi des arènes. Il doit en effet affronter Siteu au mois de novembre prochain. Le combat est organisé par Diambars productions. Le promoteur a dû casquer fort pour décrocher cette affiche. «Le budget pour le combat serait de 250 millions de francs CFA», rapporte Source A dans son édition de ce lundi. Le journal souligne que Modou Lô va ramasser plus de la moitié de l’enveloppe avec un cachet estimé entre 130 et 150 millions. C’est deux fois plus que la rémunération de Siteu. «On nous parle d’un montant compris entre 70 et 90 millions», renseigne Source A. Modou Lô revient de deux retentissantes victoires, contre Ama Baldé et Boy Niang. Siteu, en revanche, a perdu son dernier combat, contre Lac de Guiers 2.