Collisions entre un véhicule et une moto Jakarta : deux morts sur le coup à Potou

Deux morts sur le coup. C’est le bilan d’une collision entre un véhicule particulier et une moto Jakarta à l’entrée de la commune de Potou, dans le département de Louga. Le véhicule particulier de marque Peugeot 307 immatriculé TH 6719 F est entré en collision avec un moto Jakarta qui avait à son bord deux personnes et qui roulait dans le sens interdit. Les deux personnes à bord de la moto, Babacar Dieng âgé de 21 ans et Dame Seck âgé 20 ans n’ont pas survécu après le choc. Les dépouilles ont été déposées à l’hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye par les éléments de la 52ème compagnie d’incendie et de secours de Louga. La gendarmerie de Louga a ouvert une enquête.