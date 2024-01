Coline Fay libérée et expulsée du territoire sénégalais (Avocat)

Du nouveau sur l’affaire de la française Coline Fay, qui a été arrêtée et emprisonnée au Sénégal. Son avocat Me Cheikh Koureyssi Ba informe qu’elle a été libérée ce jeudi, puis expulsée du territoire sénégalais. « Coline Fay libérée à la cloche de bois et expulsée du territoire national par arrêté du Ministre de l’Intérieur », a réagi l’avocat Cheikh Koureyssi Ba. L’avocat dénonce le fait que la libération de sa cliente et son expulsion ont été faites « à l’insu de ses avocats »