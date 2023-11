Coline Fay, française et militante de l’ex-Pastef, arrêtée : Juan Branco et Me Koureyssi Ba donnent l’alerte

Coline Fay, une jeune Française de 26 ans, a été arrêtée à Dakar et est actuellement détenue à la Sureté Urbaine. Militante présumée de PASTEF, son arrestation et son traitement suscitent une vive controverse, notamment avec l’annonce d’une grève de la faim et des accusations de traitement injuste. La scène s’est déroulée devant la Cour Suprême de Dakar. Coline Fay, avec un groupe de jeunes, affichait son soutien à Ousmane Sonko, leader de PASTEF. Maître Cheikh Koureyssi Ba, avocat sénégalais, a décrit la situation avec des mots forts : « Patriot act version French connection? » Il note l’arrestation de Coline, arborant « bracelets, photos, slogans de propagande et drapeau national », la qualifiant d’atypique et attirant l’attention. À la Sureté Urbaine, selon Maître Koureyssi BA, Fay a été interrogée sans assistance d’avocat, ce qui a mené à sa décision de commencer une grève de la faim. Elle proteste contre ce qu’elle considère comme une criminalisation injustifiée de son cas. Selon toujours Maître Ba, elle refuse toute nourriture ou eau, malgré les tentatives de persuasion de ses avocats. Juan Branco, avocat français, a intensifié la controverse en publiant sur les réseaux sociaux : « L’Élysée a fait le pari du chaos au Sénégal et ce sont les Français qui le payeront. » déclare t-il. Il décrit la Sureté Urbaine comme étant dirigée par un « tortionnaire » et exprime des préoccupations sérieuses pour la santé de Fay, qui est en grève de la faim depuis sa détention.