Clôture de la première session extraordinaire 2023 de l'assemblée nationale

La première session extraordinaire de l'année 2023 vient d'être close en cette après-midi du 31 juillet 2023 par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop. Ceci, "en application des dispositions des articles 63 et 5 de la Constitution et du règlement intérieur qui dispose que la durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser 15 jours" a rappelé le président. Pour rappel, le lundi 17 juillet, l'hémicycle avait été convoqué afin d'examiner des projets de loi sur recommandations du dialogue national qui s’est clôturé fin juin. La Constitution et le code électoral devaient être modifiés, avec un impact direct sur la présidentielle de 2024 : les opposants Karim Wade et Khalifa Sall vont retrouver leur éligibilité et les modalités de parrainages vont être allégées. Si les projets de loi modifiant la Constitution et le code pénal ont été adopté, le projet concernant le code électoral devra attendre une prochaine session. En effet l'examination dudit projet n'a pas pu se faire et pour cause, les députés de Pastef avaient saisi d'un recours le Conseil Constitutionnel contre les modifications apportées à la Constitution et au code électoral.