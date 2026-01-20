Classement FIFA : Le Sénégal conserve sa 2e place africaine et se hisse au 12e rang mondial

Champion d’Afrique, le Sénégal récolte ainsi les fruits de son parcours exceptionnel à la CAN Maroc-2025. Cette performance permet à la sélection dirigée par Pape Bouna Thiaw, de consolider sa position parmi les meilleures équipes du monde, tout en talonnant son rival marocain sur la scène africaine.



De son côté, le Maroc, finaliste malheureux de la compétition, réalise une progression spectaculaire. Les Lions de l’Atlas grimpent jusqu’à la 8e place mondiale, intégrant ainsi le Top 10 pour la première fois de leur histoire. Une performance historique, qui confirme l’ascension du football marocain sur la scène internationale.



En revanche, la Tunisie traverse une période plus compliquée. Après une CAN décevante, les Aigles de Carthage conservent leur 47e place mondiale, avec un total de 1479,04 pts, malgré une perte de 15,82 pts. Les Tunisiens occupent désormais la 8e position du classement africain.



Le Top 10 africain se compose ainsi du Maroc (8e mondial), du Sénégal (14e), du Nigéria (26e), de l’Algérie (28e), de l’Égypte (31e), de la Côte d’Ivoire (37e), du Cameroun (45e) et de la Tunisie (47e).



Au plan mondial, un seul changement est à signaler dans le Top 10. Le Maroc fait son entrée aux dépens de la Belgique, qui recule à la 9e place, et de l’Allemagne, désormais 10e.



Ce nouveau classement confirme la montée en puissance des sélections africaines sur la scène internationale, avec un Sénégal toujours au sommet et un Maroc en pleine ascension.