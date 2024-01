Cité dans l’attaque du bus de Yarakh : Saer Fall auditionné par la justice américaine

Du nouveau dans l’affaire Saer Fall, suspecté d’avoir participé à l’incendie du bus de Yarakh, qui avait fait deux morts, en août dernier. Le jeune Pastefien, qui a été présenté à un juge de l’immigration aux États Unis, sera édifié sur son sort le 12 avril prochain. Source A, qui donne l’information, précise que la justice américaine va statuer sur l’opportunité d’accorder ou non le droit d’asile politique au fugitif de nationalité mauritano-sénégalaise. Selon le journal, l’avocat de Saer Fall fera tout pour éviter l’expulsion à son client contre qui le Doyen des juges, Maham Diallo, a émis un mandat d’arrêt international. L’issue de l’audience du 12 avril sera ainsi déterminante. Pour rappel, après l’incendie du bus à Yarakh, qualifié d’attaque terroriste, le magistrat instructeur, qui affirme que les faits ont eu lieu suite à l’appel à manifester lancé par l’opposant Ousmane Sonko, a invoqué les traités bilatéraux et conventions multilatérales pour obtenir l’extradition du fugitif. Dans cette affaire, sur les huit personnes identifiées, quatre ont été arrêtées. Les autres sont en fuite, rappelle la source. Saer Fall et Cie sont poursuivis pour plusieurs infractions telles qu’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, dégradation et dommages en relation avec une entreprise terroriste, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, et à occasionner des troubles politiques graves, provocation à un attroupement armé, détention d’armes sans autorisation administrative. Ils risquent la réclusion à perpétuité selon les articles 406 à 409, 80 et 95, et 271-1 visés.