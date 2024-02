Cimetière de Bambey : Il s'immole entre les tombes de sa mère et de son père

Un commerçant s'est donné la mort à Bambey. A. Diallo s'est introduit dans le cimetière de Léona. Une fois à l'intérieur, l'homme âgé de 51 ans s'est aspergé d'un liquide inflammable avant de s'immoler entre les tombes de sa mère et de son père, décédés respectivement en 2023 et en 2005. Alors qu'elle faisait le ménage, la dame M. G. a été alertée par les cris de détresse des enfants. Elle a accouru pour s'enquérir de la situation. C'est alors qu'un des mômes lui a raconté l'horreur. D'ailleurs, cette dame âgée de 35 ans a été entendue par les policiers comme témoin. D'après les témoignages recueillis, le commerçant A. Diallo avait l'habitude de se recueillir chaque matin devant la tombe de sa maman. Il laisse derrière lui quatre enfants et deux épouses Les éléments du commissariat urbain de Bambey ont saisi, sur les lieux du drame, une bouteille contenant du produit inflammable et un briquet, selon des sources de Seneweb. Le corps sans vie a été déposé par les sapeurs-pompiers à la morgue de l'hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel pour autopsie. L'enquête ouverte par les éléments du commissaire Albert Ndior suit son cours.