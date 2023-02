Chômage et emploi : les derniers chiffres !

Le gouvernement a lancé, ces dernières années, plusieurs programmes pour l’entreprenariat des jeunes et des femmes comme «Xeyu Ndaw Yi», «la Der Fj» et autres. Ces initiatives, perfusées à coups de milliards de francs Cfa, ont-elles eu un impact sur l’emploi ou encore le chômage durant l'année 2022 ? L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) vient de publier ses dernières statistiques sur ces indicateurs. L’Enquête nationale sur l’emploi au Sénégal, dont l’Ansd vient de publier les derniers statistiques (troisième trimestre de 2022), renseigne que ce sont près de 60% des personnes en âge de travailler qui ont participé au marché du travail durant la période. Ce qui correspond à une baisse de 4% par rapport à la même période en 2021. Le taux d’emploi, qui mesure la part des personnes en emploi parmi celles en âge de travailler, est estimé à 42,1%. Lui aussi a baissé de 1,1% par rapport au troisième trimestre de l’année 2021. Ce taux est plus élevé en milieu urbain (45,7%) qu’en milieu rural (37,9%). Les femmes présentent un taux d’emploi deux fois plus faible que celui des hommes. "En effet, 27,8% des femmes en âge de travailler ont un emploi contre 57,0% pour les hommes", renseigne l’enquête. Le taux de chômage (élargi), quant à lui, est estimé à 22,9% au troisième trimestre de 2022, contre 24,5% sur la même période en 2021. Soit une baisse de 1,6%. Il a, cependant, grimpé par rapport au second trimestre de 2022 où il était à 21,7%.