China Mall » à Dakar, Guy Marius Sagna veut des réponses du gouvernement

Face à la montée des préoccupations concernant l’installation de grands centres commerciaux au Sénégal, le député-activiste Guy Marius Sagna de Yewwi Askan Wi tente d’obtenir des réponses du gouvernement. Des lettres sans réponse Guy Marius Sagna est connu pour ses lettres adressées au gouvernement sur divers sujets d’actualité concernant les Sénégalais. Toutefois, ces dernières sont restées sans réponse jusqu’à présent. Le député attend une séance plénière à l’Assemblée nationale qui lui permettrait de poser des questions directement. Une lettre récente aux enjeux majeurs Dans une lettre rendue publique, Guy Marius Sagna souhaite poser deux questions au gouvernement. L’une d’entre elles a particulièrement retenu notre attention : l’impact des grands centres commerciaux, comme le ‘China Mall’ de 7000 m² à Mermoz, sur le pouvoir d’achat des Sénégalais et sur les petits commerces locaux. Cette question est d’autant plus pertinente que la prolifération de ces centres commerciaux suscite de vives inquiétudes au sein de la population. Les inquiétudes de Guy Marius Sagna Le député exprime clairement ses préoccupations quant aux conséquences de l’installation de ces centres commerciaux sur les petits commerçants sénégalais et sur la population en général. Il s’interroge également sur les liens possibles entre l’émergence de ces enseignes étrangères et l’émigration irrégulière ainsi que l’augmentation de la pauvreté. Citant les articles 92 et 94 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, Guy Marius Sagna demande au gouvernement du président Macky Sall de venir s’expliquer devant les députés sur ces sujets sensibles : “J’ai demandé aujourd’hui au gouvernement du président Macky Sall de venir s’expliquer devant les députés conformément aux articles 92 et 94 du règlement intérieur de l’assemblée nationale à travers deux questions d’actualité sur : l’impacts de l’installation des China Mall, Hypermarché Exclusive, Auchan, Carrefour…sur le commerce, les commerçant.e.s. sénégalais.e.s et leur lien avec l’émigration irrégulière et l’augmentation de la pauvreté”.