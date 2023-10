Cherté de la vie : Des associations de consommateurs dans la rue, le 21 octobre

Des associations de consommateurs comptent investir la rue pour lutter contre la cherté de la vie au Sénégal. Seydina Alassane Laye Sow et ses camarades demandent ainsi l’application des mesures prises par l’État pour soulager les populations. « Des concertations du 26 septembre 2022 avaient été sanctionnées par 11 mesures décisionnelles pour mieux protéger le pouvoir d’achat des consommateurs. Malheureusement, nous avons constaté que les mesures ne sont pas en faveur des populations. À cause du laxisme de l’État qui n'a pas joué pleinement son rôle de régulateur et de protection de tout citoyen ayant le droit de réclamer son pouvoir d’achat". C’est pourquoi, poursuit-il, "nous allons tenir, le 21 octobre 2023, à la place de la Nation un sit-in national pour porter le plaidoyer des consommateurs, le cri du cœur des citoyens dans tous les secteurs d’activité (la facture salée de l’électricité, l’eau, le transport, des frais de scolarité, le foyer, entre autres », annonce Seydina Alassane Laye Sow, président du Forum des jeunes consommateurs du Sénégal sur iRadio.