Cheikhna Tidiane Youm PUR sur le régime de Macky : « les ndiouth-ndiaath ‘’entourloupes’’ se heurtent à la réalité…

Après une minute de silence observée en conférence de presse de la Coalition Yewwi Askan Wi, Cheikhna Ahmed Tidiane Youm du PUR, est aussi revenu sur la tragédie du bateau « Le Joola ». Déplorant l’inertie de la justice sénégalaise qui dure depuis la tragédie de la marine civile la plus importante du Sénégal, voire même de l’Afrique et du monde, il a tiré sur Macky Sall et son régime. Cheikhna Tidiane Youm du PUR lui rappele que « les ndiouth-ndiaath ou ‘’entourloupes’’ se heurtent toujours à la réalité…