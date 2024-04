Cheikh Tidiane Diack : «Pourquoi la nomination du Pr. Mary Teuw Niane rassure »

Une nouvelle ère s’ouvre. Avec l'élection de Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la tête du Sénégal, beaucoup d’observateurs soutiennent qu’à travers ses déclarations des perspectives intéressantes se dessinent. Professeur de lettres en détachement au ministère des Affaires étrangères comme chef de cabinet sous Mankeur Ndiaye, Cheikh Tidiane Diack déclare que la rupture dans la continuité prônée par le nouveau régime va prendre en compte les aspirations du peuple tout en stabilisant le pays au plan politique, avec la reconduction des institutions garantes d’une démocratie forte. Réagissant à la nomination du professeur Mary Teuw Niane au poste de ministre directeur de cabinet du président de la République, il affirme que cela «rassure ». « Il est un homme intègre, compétent, honnête et travailleur. J’ai cheminé avec lui pendant 15 années au Parti de l’indépendance et du travail (PIT). Il est à la hauteur, parce que n’étant pas novice, pour avoir été à maintes reprises ministre dans le régime précédent. Par conséquent, il maîtrise le fonctionnement de l'Administration et pourra être d’un grand apport au régime actuel de par son expérience et son expertise », affirme Cheikh Tidiane Diack. Ainsi, il souligne que le premier acte posé, qui a été la reconduction d'Oumar Samba Ba comme secrétaire général de la présidence, montre à quel point le chef de l’État est ouvert à toutes les compétences soucieuses du développement du pays. Le Premier ministre Ousmane Sonko a appelé au travail. Pour cet ancien premier secrétaire d’ambassade en Zambie, les politiques et les politiciens doivent taire les divergences et querelles partisanes pour se lancer résolument au travail dans un contexte de réunification et de concorde nationale. «Ce qui n’empêchera pas les tenants du pouvoir de diriger et aux opposants de s’opposer d’une manière responsable et républicaine. La jeunesse aussi doit faire preuve de responsabilité en s’armant de patience, d’abnégation et d’endurance», recommande-t-il.