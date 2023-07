Cheikh Oumar Diagne et Karim Xrum Xax restent en prison

Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye alias Xrum Xax sont maintenus en détention. Leurs demandes de mise en liberté provisoire ont été rejetées, renseigne Me Moussa Sarr. L'avocat a interjeté appel pour faire libérer le prêcheur et l'activiste en détention depuis le 23 mars 2023. Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Gueye Xrum Xax ont été placés sous mandat de dépôt pour "atteinte à la sûreté de l’Etat".