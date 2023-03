Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Gueye retournent en prison. À peine trois mois après leur libération conditionnelle, les deux acolytes ont été placés sous mandat de dépôt pour atteinte à la sûreté de l’État, selon leur avocat Me Khoureychi Ba. Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Guèye avaient déjà été arrêtés en novembre 2022 à la suite du décès de l’imam Alioune Badara Ndao. Ils étaient sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. Le Doyen des juges avait, à l’époque, ouvert une information judiciaire pour diffusion de fausses nouvelles contre les deux activistes