Cheikh Oumar Diagne et Abdou Karim Gueye face au Doyen des juges ce mercredi

Abdou Karim Gueye et Cheikh Oumar Diagne seront entendus, ce mercredi, par le Doyen des juges, a annoncé à Seneweb, leur avocat Me Moussa Sarr. Les deux activistes sont mis en cause pour des propos tenus après le décès de l'Imam Alioune Badara Ndao. Le Doyen des juges a ouvert une information judiciaire contre les deux activistes emprisonnés depuis plus de deux mois.