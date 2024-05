Cheikh Niass sur l'incendie à Walf : "Sans erreur, les pertes sont estimées à plusieurs centaines de millions"

Ce mardi, dans la soirée, un incendie s'est déclaré dans les locaux de Walfadjiri. Il n'y a eu aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont élevés, selon le patron, Cheikh Niass. Selon lui, le groupe Walf a perdu plusieurs centaines de millions Fcfa. «Hier, le préjudice était estimé à quelques dizaines de millions, car nous pensions que seul le studio avait été impacté. Mais aujourd’hui, nous pouvons l’estimer, sans erreur, à plusieurs centaines de millions. En effet, non seulement le studio a pris feu, mais également la salle Régis et la salle serveur ; tout l’investissement est touché. Il s’agit vraiment du poumon de Walfadjri qui a été atteint. C’est un coup dur pour le groupe Walfadjri. La seule consolation est que nous ne déplorons aucune perte de vie humaine ni de blessé ; tout le préjudice est donc purement matériel. Ce préjudice est énorme, surpassant toutes les coupures de signal que Walfadjri a pu connaître par le passé », a-t-il déclaré. Pour Cheikh Niass, il s’agit "sans doute de la plus grande catastrophe de l’histoire de Walfadjri", tout simplement.