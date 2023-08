Cheikh Issa Sall à propos de Sonko : « Une grève de la faim n’est pas un motif pour libérer un détenu »

Une libération de Ousmane Sonko sur la base de la grève de la faim qu’il observe serait « une catastrophe » d’après Cheikh Issa Sall. « Je ne suis pas sûr qu’une grève de la faim soit un motif pour libérer un détenu » a déclaré le maire de la ville de Mbour dans l’émission Grand Jury de ce dimanche 27 août. Pour l’ancien magistrat, « si tel était le cas, ce sont toutes les prisons qui seraient vidées parce que tous les détenus pourraient emprunter cette méthode pour retrouver la liberté ». Estimant que le seul moyen de retrouver la liberté c’est à travers des procédures judiciaires, Cheikh Issa Sall invite les avocats de Ousmane Sonko à faire « leur travail » pour que leur client soit libéré. L’ancien magistrat souligne que « nous sommes dans un Etat de droit et qu’il faut donc respecter les Institutions notamment la judiciaire ». Il insiste en outre sur le fait que les charges retenues contre Ousmane Sonko sont d’une « extrême gravité » qui méritent que la justice fasse son travail pour « édifier les Sénégalais ». A noter que d’après ses proches, Ousmane Sonko est à son 28ème jour de diète. En conférence de presse ce vendredi, les leaders de la coalition Yewwi Askan ont révélé que l’état de santé du maire de Ziguinchor est de plus en plus alarmant.